Lavoratori stranieri, nel governo braccio di ferro sull’agricoltura. M5s ripete: “No a regolarizzazione”. Zingaretti: “Piano Bellanova serve, rigidità per visibilità politica”. Tridico: “Favorevole, modello Germania” (Di giovedì 7 maggio 2020) Continua il botta e risposta all’interno del governo e il tema cardine rimane quello della regolarizzazione dei Lavoratori stranieri proposta dalla ministra delle Politiche Agricole Alimentari, Teresa Bellanova, che ha minacciato le dimissioni in caso di bocciatura. Intervenuto a Uno Mattina su Rai 1, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha ribadito la posizione dei vertici, anche se all’interno del M5s non tutti sono compatti su queste posizioni, che esclude la regolarizzazione di massa: “Noi diciamo no alla regolarizzazione degli irregolari. Se il nostro obiettivo è sostenere l’agricoltura allora dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato, ma la soluzione non è la regolarizzazione, come se in agricoltura lavorassero solo migranti irregolari, un assunto sbagliato”. Gli ha risposto, ai microfoni di SkyTg24, il ... Leggi su ilfattoquotidiano Bellanova : "Lavoratori stranieri vanno regolarizzati" e minaccia le dimissioni

Lavoratori stranieri - Bellanova : “Regolarizzarli è una battaglia per la legalità. La proposta non porta consenso perché non votano”

Bellanova : "Lavoratori stranieri vanno regolarizzati - non sono qui per fare tappezzeria" (Di giovedì 7 maggio 2020) Continua il botta e risposta all’interno dele il tema cardine rimane quello della regolarizzazione deiproposta dalla ministra delle Politiche Agricole Alimentari, Teresa Bellanova, che ha minacciato le dimissioni in caso di bocciatura. Intervenuto a Uno Mattina su Rai 1, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha ribadito la posizione dei vertici, anche se all’interno del M5s non tutti sono compatti su queste posizioni, che esclude la regolarizzazione di massa: “Noi diciamo no alla regolarizzazione degli irregolari. Se il nostro obiettivo è sostenere l’agricoltura allora dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato, ma la soluzione non è la regolarizzazione, come se in agricoltura lavorassero solo migranti irregolari, un assunto sbagliato”. Gli ha risposto, ai microfoni di SkyTg24, il ...

emmabonino : Una marcia indietro sulla proposta coraggiosamente avanzata dalla Ministra #Bellanova sarebbe un grave errore.… - emergency_ong : Regolarizzare migliaia di lavoratori stranieri #migranti? È giusto e umano - francescoseghez : Opporsi all'opportunità di regolarizzazione (che non sarà facile, è chiaro) dei lavoratori stranieri sottopagati ne… - RiccardoGavazza : RT @dorinileonardo: Salvini: daremo i nomi degli italiani che vogliono lavorare Coldiretti: riaprire i corridoi verdi per i lavoratori stra… - talismanogiada : @davidealgebris @ZeniaConfusa Elimina reato penale per imprenditori che sfruttano il lavoro nero, visto ch'è penale… -