Lavorare meno, lavorare tutti? (Di giovedì 7 maggio 2020) Non poteva mancare questo slogan nel dibattito ai tempi del Covid, ora che il lavoro sta subendo profondi mutamenti. La proposta ritorna nella relazione della task force istituita dal ministero dell'Innovazione e prevede proprio di ridurre l'orario di lavoro pur mantenendo invariato il salario. Proposta subito rilanciata dal ministro del Lavoro pentastellato Catalfo, con l'ipotesi di convertire le ore ridotte con formazione e aggiornamento professionale. E di colmare il gap di costi a carico delle imprese con un contributo statale. L'idea stavolta non nasce intorno alla volontà di armonizzare tempi di vita e di lavoro, o di scardinare le 40 ore settimanali, ma in tempi di crisi sanitaria deriva dalla necessità di garantire il distanziamento sociale anche tra colleghi, lì dove la turnazione da sola non basta o abbinata ad essa. Una soluzione ...

