Laura Chiatti dimagrita, su Instagram spiega perché (Di giovedì 7 maggio 2020) Su Instagram, Laura Chiatti confessa di essere dimagrita e svela il motivo legato alla sua perdita di peso. L’attrice e moglie di Marco Bocci è molto attiva sui social dove racconta senza filtri la sua vita in famiglia. Laura è mamma di Enea, nato nel 2015, e Pablo, arrivato solo un anno dopo. Le sue giornate sono impegnative e i follower seguono con attenzione ogni cambiamento nell’esistenza dell’attrice. In molti si sono accorti di un dimagrimento di Laura e lei, con la consueta sincerità, ha voluto svelare cosa è successo. La moglie di Marco Bocci infatti ha perso diversi chili, ma non perché prima non si piacesse. A causa di alcune allergie che ha scoperto mesi fa infatti è stata costretta a seguire un regime alimentare molto particolare, creato per lei da uno specialista. La Chiatti ha quindi pubblicato su Instagram uno ... Leggi su dilei Laura Chiatti è dimagrita troppo? Il suo fisico fa preoccupare i fan

