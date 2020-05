Lapo Elkann dona 6 mila pizze a Napoli. Le farà il pizzaiolo Ciro Oliva per il rione Sanità (Di giovedì 7 maggio 2020) La Fondazione Laps, organizzazione non-profit fondata da Lapo Elkann, donerà a Napoli nei prossimi 30 giorni 6.000 pizze alle famiglie in stato di fragilità economica. L’iniziativa, nata per contrastare l’emergenza alimentare – aggravata dalla pandemia Covid-19 – nel rione Sanità e in altri quartieri del comune di Napoli, si inserisce tra i progetti promossi dalla onlus impegnata in questo difficile momento storico a far sentire il proprio appoggio e vicinanza ai più fragili. Le pizze saranno realizzate da Ciro Oliva di Concettina ai Tre Santi e per la forma particolare che avranno saranno chiamate “pizza del sorriso”. Ciro Oliva è un pizzaiolo napoletano, nato e cresciuto nel rione Sanità. È qui che negli anni ’50 la sua bisnonna Concettina aprì un locale in cui vendeva pizza fritta oggi a ... Leggi su ildenaro Lapo Elkann : «Amo Napoli. Dietro al letto ho un dipinto che raffigura il Golfo e il Vesuvio».

Lapo Elkann : voglio diventare l’imprenditore della solidarietà

Lapo Elkann paragone Conte a un «capitano in una di Champions League» (Di giovedì 7 maggio 2020) La Fondazione Laps, organizzazione non-profit fondata da, donerà anei prossimi 30 giorni 6.000alle famiglie in stato di fragilità economica. L’iniziativa, nata per contrastare l’emergenza alimentare – aggravata dalla pandemia Covid-19 – nelSanità e in altri quartieri del comune di, si inserisce tra i progetti promossi dalla onlus impegnata in questo difficile momento storico a far sentire il proprio appoggio e vicinanza ai più fragili. Lesaranno realizzate dadi Concettina ai Tre Santi e per la forma particolare che avranno saranno chiamate “pizza del sorriso”.è unnapoletano, nato e cresciuto nelSanità. È qui che negli anni ’50 la sua bisnonna Concettina aprì un locale in cui vendeva pizza fritta oggi a ...

ilfoglio_it : “Sto coinvolgendo tutte le grandi aziende con cui collaboriamo, da Hublot a Walt Disney, in progetti di donazione.… - rep_napoli : Fase 2: Fondazione Laps dona 6.000 pizze a Napoli: Lapo Elkann: 'Un gesto di affetto verso Napoli' [aggiornamento d… - ottopagine : Lapo Elkann dona 6mila pizze a napoletani in difficoltà #Napoli - AliceVolintiru : RT @Tiziana20202020: In tutta onestà... io non reggo né lui né te... Per rispetto dell'avvocato Agnelli(lui sì... Un grande)... Mi tratteng… - raffaellasalato : RT @ilfoglio_it: “Sto coinvolgendo tutte le grandi aziende con cui collaboriamo, da Hublot a Walt Disney, in progetti di donazione. Senza c… -