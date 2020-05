Lapo Elkann: «Amo Napoli. Dietro al letto ho un dipinto che raffigura il Golfo e il Vesuvio». (Di giovedì 7 maggio 2020) Sul Mattino un’intervista a Lapo Elkann. Con la sua fondazione, “Laps”, distribuisce mascherine e pasti caldi in tutto il Paese. Ai napoletani ha donato 6mila pizze. Spiega l’iniziativa e perché ha scelto Napoli. «È una città che amo, alla quale sono legato anche da vincoli di sangue: mia nonna Marella era una Caracciolo, aveva origini napoletane. E comunque i progetti della mia fondazione non sono concentrati solo a Napoli, ce ne sono tanti diffusi ovunque in Italia». Lapo spiega anche perché ha deciso di donare proprio la pizza. «Perché io conosco questa città e ho imparato che prendere la pizza non significa semplicemente sfamarsi, mangiare qualcosa. Qui a Napoli, in particolare, pizza vuol dire festa, gioia, sorrisi: e questo è l’obiettivo che vorremmo centrare, regalare sorrisi ai ... Leggi su ilnapolista Lapo Elkann : voglio diventare l’imprenditore della solidarietà

Lapo Elkann paragone Conte a un «capitano in una di Champions League»

Lapo Elkann lancia una raccolta fondi per l'Italia : "Voglio aiutare il mio Paese"

