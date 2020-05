L'album del giorno: Kraftwerk, Autobahn (Di giovedì 7 maggio 2020) Nella musica popolare del Novecento sono stati quasi sempre gli artisti black a tracciare le nuove tendenze, dal jazz al soul, passando per il blues e l'hip hop. Una delle poche eccezioni è rappresentata dalla musica elettronica, della quale gli indiscussi padrini sono, da cinquant'anni, i tedeschi Kraftwerk, che ieri hanno pianto la scomparsa del cofondatore Florian Schneider, morto a 73 anni. Impossibile immaginare la dance e la techno, la new wave e l'hip hop, che ascoltiamo oggi, senza l'apporto dei quattro robotici musicisti, il cui nucleo originale era formato nel 1970 dal violinista Florian Schneider e dal pianista Ralf Hutter, entrambi allievi di Stockhausen. Celebre la definizione di Derrick May, uno dei maestri della techno: «La techno sono George Clinton e i Kraftwerk chiusi insieme in ascensore». I Kraftwerk hanno brevettato per primi alcuni pad di ritmi ... Leggi su panorama L'album del giorno : Aretha Franklin - Lady Soul

