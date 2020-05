Lagarde | faremo “tutto il necessario” per aiutare Eurozona

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Dopo la “gaffe” sugli spread dello scorso marzo, netto cambio di passo per la BCE guidata da Christineche “farà tutto il necessario nell’ambito del proprio mandato perl’a superare questa crisi”. Lo scrive la Presidente nella prefazione del Rapporto sulle attività della Banca centrale europea nel 2019, che ovviamente non fotografa ancora l’esplosione della pandemia. Lo scorso anno, si legge, la crescita dell’ha rallentato all’1,2% dall’1,9% dell’anno precedente e l’espansione economica ha continuato a beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli, di una posizione fiscale moderatamente espansiva e e da ulteriori guadagni del mercato dell’occupazione. Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,6%, l’inflazione è scesa ...

(Teleborsa) - Dopo la "gaffe" sugli spread dello scorso marzo, netto cambio di passo per la BCE guidata da Christine Lagarde che "farà tutto il necessario nell'ambito del proprio mandato per aiutare l ...Basterà l’ennesimo salvagente lanciato dalla Bce all’Italia, per evitare la fuga degli investitori dai BTP. In attesa del verdetto delle agenzie di rating DBRS e soprattutto di Moody’s – in arrivo dom ...