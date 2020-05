Lady Gaga: inizia l’era di “Chromatica”. Ecco la tracklist e le anticipazioni del nuovo album (Di giovedì 7 maggio 2020) Lady Gaga ha annunciato ieri sera a sorpresa la nuova data di pubblicazione del suo prossimo album “CHROMATICA”. Il suo sesto album di inediti uscirà in tutto il mondo il prossimo 29 maggio. Il disco è disponibile per il preorder (http://smarturl.it/Chromatica). Nell’album, prodotto da BloodPop® e Lady Gaga, troveranno spazio collaborazioni con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink. “Chromatica” sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile su LadyGaga.com. Il primo singolo estratto dal disco è stato “STUPID LOVE”, brano che ha debuttato in 58 paesi su iTunes e ha totalizzato oltre 300 milioni di stream nel mondo ed ha ... Leggi su domanipress Lady Gaga scende in campo per raccogliere fondi in favore dell’OMS e per vincere insieme questa battaglia

Ufficiale la nuova data d’uscita di Chromatica di Lady Gaga - in arrivo a maggio

Lady Gaga e BLACKPINK : svelate le date di uscita dei loro nuovi album (Di giovedì 7 maggio 2020)ha annunciato ieri sera a sorpresa la nuova data di pubblicazione del suo prossimo album “CHROMATICA”. Il suo sesto album di inediti uscirà in tutto il mondo il prossimo 29 maggio. Il disco è disponibile per il preorder (http://smarturl.it/Chromatica). Nell’album, prodotto da BloodPop® e, troveranno spazio collaborazioni con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink. “Chromatica” sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre,ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile su.com. Il primo singolo estratto dal disco è stato “STUPID LOVE”, brano che ha debuttato in 58 paesi su iTunes e ha totalizzato oltre 300 milioni di stream nel mondo ed ha ...

TizianoFerro : «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'… - repubblica : Coronavirus, Lady Gaga in lacrime per l'Italia: 'Prego per voi e per i miei parenti in Sicilia' - Corriere : Lady Gaga in lacrime: «L’Italia nel mio cuore e nelle mie preghiere» - ramonclubs : Tirei Era Cheek to Cheek! - effettomusic : ?? @ladygaga: ANNUNCIATA LA DATA DI USCITA DEL NUOVO ALBUM '#Chromatica', IN USCITA IN TUTTO IL MONDO IL #29MAGGIO… -