La ripartenza a San Giorgio del Sannio: Artefatti punta su solidarietà e comunità (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA San Giorgio del Sannio si riparte da solidarietà e comunità. E’ il senso dell’iniziativa lanciata da Artefatti, ideale consorzio di artisti e artigiani da tre anni attivo sul territorio con lo scopo di promuovere l’arte, restituendole la giusta visibilità e valenza sociale. E in questo periodo di particolare difficoltà causa Coronavirus, Artefatti ha deciso di dare il proprio contributo organizzando l’evento “Arte e artigianato per San Giorgio del Sannio”, una raccolta fondi on line iniziata lunedì scorso e a cui si potrà partecipare fino al prossimo 18 maggio. Il tutto, attraverso i canali social di Artefatti, spazio virtuale dove saranno postate le foto delle opere di artisti e artigiani che potranno essere scelte e acquistate per sostenere la mensa della carità del ... Leggi su anteprima24 Intesa Sanpaolo e Comune di Bergamo : “Programma Rinascimento” per la ripartenza

Coronavirus - Crisanti e Lettera 150 : “Tamponi di massa per garantire la ripartenza”. Lopalco : “È diventato argomento di propaganda”

Sono le Venti (Nove) - dalla ripartenza in Italia con la fase 2 all’intervista a Sandro Ruotolo : rivedi la puntata del programma di Peter Gomez (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Sandelsi riparte da solidarietà e comunità. E’ il senso dell’iniziativa lanciata da, ideale consorzio di artisti e artigiani da tre anni attivo sul territorio con lo scopo di promuovere l’arte, restituendole la giusta visibilità e valenza sociale. E in questo periodo di particolare difficoltà causa Coronavirus,ha deciso di dare il proprio contributo organizzando l’evento “Arte e artigianato per Sandel”, una raccolta fondi on line iniziata lunedì scorso e a cui si potrà partecipare fino al prossimo 18 maggio. Il tutto, attraverso i canali social di, spazio virtuale dove saranno postate le foto delle opere di artisti e artigiani che potranno essere scelte e acquistate per sostenere la mensa della carità del ...

TV2000it : La ripartenza a San fiorano, fra i 10 comuni zona rossa @BeaBossi - VoxpublicaNews : L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di incontri con diverse attività con partitiva attive in vista dell… - bnotizie : Ripartono i mercati alimentari di quartiere San Paolo, piazza Brigata Maiella e Santa Chiara - Le regole per la rip… - Busonzio : RT @AndreaInterNews: Beh, solo 236 morti con gli stadi chiusi (San Siro può arrivare fino a 80.000) mi sembra un buon risultato per la ripa… - AndreaInterNews : Beh, solo 236 morti con gli stadi chiusi (San Siro può arrivare fino a 80.000) mi sembra un buon risultato per la r… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza San Coronavirus, appello dei sindaci di 40 città del mondo: “La ripartenza sia equa e sostenibile” La Stampa Coronavirus, epidemiologo avverte: “Premier League a porte chiuse per 2 anni”

A causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio è completamente bloccato. Dopo quasi due mesi dallo scoppio della pandemia, si inizia finalmente a parlare di possibile ripartenza. In Premier League, sem ...

Covid19, la difficile ripartenza del settore lapideo, le proposte degli imprenditori al Governo

16:18Tonno rosso sequestrato a Palermo dalla polizia municipale 16:18Covid19, la difficile ripartenza del settore lapideo ... le nuove regole 15:20Marsala, l'ex San Biagio sarà il nuovo Covid hospital ...

A causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio è completamente bloccato. Dopo quasi due mesi dallo scoppio della pandemia, si inizia finalmente a parlare di possibile ripartenza. In Premier League, sem ...16:18Tonno rosso sequestrato a Palermo dalla polizia municipale 16:18Covid19, la difficile ripartenza del settore lapideo ... le nuove regole 15:20Marsala, l'ex San Biagio sarà il nuovo Covid hospital ...