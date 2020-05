La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 7 maggio 2020

Leggi su 90min

(Di giovedì 7 maggio 2020) ​Giorno dopo giorno, la Serie A si affaccia timidamente verso quello che potrebbe essere il ritorno in campo dopo l'emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Molte le squadre che vanno verso una ripresa della preparazione, in attesa del via libera definitivo che dipenderà dall'accordo tra FIGC e Governo. A questo proposito intanto, nel pomeriggio di ieri, un forte segnale è arrivato direttamente dalla Germania: la Bundesliga infatti riaprirà i battenti tra il 15 e...