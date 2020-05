La prima giornata della “nuova” Bundesliga | si riparte il 16 maggio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 maggio 2020) Un calendario, con partite di calcio. Giorni, orari, e la classifica da aggiornare. Da un altro pianeta – la Germania – rispunta il pallone “ordinario”. Tre mesi fa non sarebbe stata nemmeno una notizia, oggi invece il programma26esimafa uno strano effetto. Perché è la “del nuovo calcio, quello chein piena pandemia. Per ora è un’esclusiva del campionato tedesco. Oggi il presidenteLega calcio tedesca Christian Seifert, dopo l’ok ricevuto ieri dalla cancelliera Angela Merkel, ha ufficializzato la data del riavvio: non il 15, ma il 16. Ed ecco dunque come si dispiegherà l’unico weekend di calcio giocato in Europa: 16Borussia Dortmund-Schalke 04 (15:30) RB Lipsia-Friburgo Hoffenheim-Herta Berlino Fortuna ...