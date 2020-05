La nuova ed inutile mania di bloccare fact checker su Facebook | nessuna spia dei poteri

Leggi su bufale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ha preso corpo mercoledì sera, sul tardi, unasutra i complottisti, in riferimento alla catena che invita tutti a“. Si tratterebbe di persone pagate dal team di Zuckerberg, con il chiaro intento di ostacolare la diffusione della verità, quella portata dagli utenti tendenzialmente complottisti (non contenti di magre figure, come quella relativa al Brasile da noi trattata in queste ore) che a questo punto si sentono minacciati. La soluzione è una sola: eliminare tali soggetti, con tanto di guida fornita nel messaggio originale. Come nasce la guida su come eliminares suLa questione è semplice, visto che tutto nasce da un messaggio virale: “Forse non sapete ancora che ci sono spie professionali su FB, una sorta di psicopolizia orwelliana. Sono i cosiddetti ‘...