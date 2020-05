La nuova ed inutile mania di bloccare fact checker su Facebook: nessuna spia dei poteri forti (Di giovedì 7 maggio 2020) Ha preso corpo mercoledì sera, sul tardi, una nuova mania su Facebook tra i complottisti, in riferimento alla catena che invita tutti a bloccare “fact checker“. Si tratterebbe di persone pagate dal team di Zuckerberg, con il chiaro intento di ostacolare la diffusione della verità, quella portata dagli utenti tendenzialmente complottisti (non contenti di magre figure, come quella relativa al Brasile da noi trattata in queste ore) che a questo punto si sentono minacciati. La soluzione è una sola: eliminare tali soggetti, con tanto di guida fornita nel messaggio originale. Come nasce la guida su come eliminare fact checkers su Facebook La questione è semplice, visto che tutto nasce da un messaggio virale: “Forse non sapete ancora che ci sono spie professionali su FB, una sorta di psicopolizia orwelliana. Sono i cosiddetti ‘fact ... Leggi su bufale La nuova ed inutile mania di bloccare fact checker su Facebook : nessuna spia dei poteri forti (Di giovedì 7 maggio 2020) Ha preso corpo mercoledì sera, sul tardi, unasutra i complottisti, in riferimento alla catena che invita tutti a“. Si tratterebbe di persone pagate dal team di Zuckerberg, con il chiaro intento di ostacolare la diffusione della verità, quella portata dagli utenti tendenzialmente complottisti (non contenti di magre figure, come quella relativa al Brasile da noi trattata in queste ore) che a questo punto si sentono minacciati. La soluzione è una sola: eliminare tali soggetti, con tanto di guida fornita nel messaggio originale. Come nasce la guida su come eliminares suLa questione è semplice, visto che tutto nasce da un messaggio virale: “Forse non sapete ancora che ci sono spie professionali su FB, una sorta di psicopolizia orwelliana. Sono i cosiddetti ‘...

LuceverdeMilano : ??#Covid2019 ??NUOVA SERIE DI FAKE NEWS SMENTITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE? ??I bagni in piscina espongono al virus… - AgenziaFides : ASIA / PAKISTAN - La nuova 'Commissione per le minoranze religiose' abbia mandato del Parlamento o rischia di esser… - LuceverdeRadio : ??#Covid2019 ??NUOVA SERIE DI FAKE NEWS SMENTITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE? ??I bagni in piscina espongono al virus… - FrancescaCose : @nzingaretti @pdnetwork Concordo al 100% Ma nessuno di voi ha il coraggio di dire perchè non è ancora accaduto: o s… - IsabeIIemyers : Raga ieri ho visto la nuova serie Netflix 'non ho mai ' inutile dire che l'ho vista tutta in una volta e anche inut… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova inutile La nuova ed inutile mania di bloccare fact checker su Facebook: nessuna spia dei poteri forti Bufale.net AIAC, Ulivieri: "Se facciamo quarantena ad ogni positivo, inutile ripartire! Le altre aziende riaprono"

L'ex tecnico del Napoli Renzo Ulivieri, oggi presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato della possibil ripresa delle attività. Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ...

Top 10 smartphone Q1 2020: questione privata tra Apple, Xiaomi e Samsung

Il coronavirus non ha fatto altro che accentuare una crisi del settore smartphone in atto da tempo. Le previsioni pre-lockdown già ipotizzavano un mercato stagnante nel 2020, scenario frutto sia della ...

L'ex tecnico del Napoli Renzo Ulivieri, oggi presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato della possibil ripresa delle attività. Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ...Il coronavirus non ha fatto altro che accentuare una crisi del settore smartphone in atto da tempo. Le previsioni pre-lockdown già ipotizzavano un mercato stagnante nel 2020, scenario frutto sia della ...