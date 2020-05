La mossa Usa | via aerei spia e F-35 se c’è il 5G cinese

(Di giovedì 7 maggio 2020) La Casa Bianca sta valutando la possibilità di ritirare dal Regno Unito i propri, personale dell’intelligence, e altri assetti sensibili qualora Londra dovesse procedere con l’assegnazione allaHuawei dei contratti per la costruzione delle infrastrutture di telecomunicazione a tecnologia 5G e 6G. A riferirlo è stato il quotidiano britannico The Telegraph che riporta diverse fonti americane e inglesi. In particolare si legge che un emendamento al National Defense Authorization Act, la legge annuale sulla politica della Difesa, proposto dall’ala repubblicana del Senato americano, vorrebbe anche bloccare il dispiegamento futuro degli F-35 nel Regno Unito a seguito dei problemi di sicurezza emersi dalla tecnologia 5G di Huawei. Nella bozza dell’emendamento che sta prendendo forma al Congresso Usa si legge che “si proibisce il ...

“Accuse infondate” per Pechino; “enormi prove” secondo l’amministrazione americana. Prove che però Trump non esplicita, a proposito della possibilità che nel laboratorio di Wuhan si stesse producendo ...Sony ha disabilitato i commenti al nuovo trailer di The Last of Us Part II. La mossa della casa giapponese, applicata a tutte le varianti locali del canale YouTube PlayStation, è volta ad impedire la ...