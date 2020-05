La Maglie disintegra la Bellanova sui migranti | «A sinistra sapete solo discriminare gli

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il ministro delle Politiche agricole Teresafa i capricci. Fa una questione personale della regolarizzazione degli immigrati. E’ pronta a dimettersi se il suo piano non dovesse andare in porto. Ma questo piano- contro il quale Giorgia Meloni e FdI sono sulle barricate – trova tra i critici più feroci Maria Giovanna. Da sempre nei talk show si sgola per far capire che il problema del caporalato e della raccolta dei nostri prodotti non si risolve così, con una sanatoria. Mancavalei però a Stasera Italia su Rete 4 , nella puntata in cui era ospite proprio lada Barbara Palombelli “Mi chiedete perché non sia intervenuta sul progetto di sanatoria della?”, chiede l’opinionista su twitter ai suoi ...