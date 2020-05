La Grecia si prepara alle vacanze dal primo luglio | le regole per i turisti

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, lasiad accogliere iApplicando un blocco rigoroso e immediato, laè riuscita a mantenere il numero di vittime di Coronavirus sotto una soglia incredibilmente bassa. I morti Covid, infatti, finora sono meno di 150. Questa settimana alcune attività come parrucchieri e librerie hanno riaperto. E ora ilministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, si dice pronto ad accogliere anche iche esibiscano un test tampone negativo a partire dal. “L’esperienzaca di quest’estate potrebbe essere leggermente diversa da quella degli anni precedenti”, ha dichiarato Mitsotakis alla Cnn. Lasi sta infatti organizzando per le prossimeestive in attesa che l’Unione europea dichiari le linee guida sulle modalità di riapertura delle destinazioniche ...