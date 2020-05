La giuria di Amici Speciali con l’etoile Eleonora Abbagnato (Di giovedì 7 maggio 2020) La giuria di Amici Speciali è stata svelata. Il nuovo format di Maria De Filippi convoca al tavolo dei giudici anche l'etoile Eleonora Abbagnato, le cui competenze gioveranno in modo particolare alla categoria danza, ma bisogna aspettarsi anche qualche scontro con la docente di ballo Alessandra Celentano. Quattro saranno i componenti della giuria di Amici Speciali, due donne e due uomini. Oltre ad Eleonora Abbagnato è confermata la presenza dell'attrice Sabrina Ferilli per le quote rosa. Sul fronte degli uomini, invece, vedremo il conduttore televisivo Gerry Scotti - attualmente impegnato a Striscia La Notizia con Michelle Hunziker - e il comico Giorgio Panariello, che presumibilmente potrebbe realizzare anche qualche intervento comico nel corso delle puntate. Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia andrà in onda da venerdì 15 maggio in ... Leggi su optimagazine Amici Speciali giuria - ecco i 4 big : c’è Gerry Scotti - non Vanessa Incontrada

AMICI SPECIALI - svelata la giuria. Ecco quando comincia

Amici Speciali : ecco la giuria (Di giovedì 7 maggio 2020) Ladiè stata svelata. Il nuovo format di Maria De Filippi convoca al tavolo dei giudici anche l'etoile, le cui competenze gioveranno in modo particolare alla categoria danza, ma bisogna aspettarsi anche qualche scontro con la docente di ballo Alessandra Celentano. Quattro saranno i componenti delladi, due donne e due uomini. Oltre adè confermata la presenza dell'attrice Sabrina Ferilli per le quote rosa. Sul fronte degli uomini, invece, vedremo il conduttore televisivo Gerry Scotti - attualmente impegnato a Striscia La Notizia con Michelle Hunziker - e il comico Giorgio Panariello, che presumibilmente potrebbe realizzare anche qualche intervento comico nel corso delle puntate.con Tim insieme per l'Italia andrà in onda da venerdì 15 maggio in ...

AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - raspa90 : RT @tvblogit: Amici Speciali: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato saranno i giudici - tvblogit : Amici Speciali: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato saranno i giudici - bravodeibravi : RT @AmiciUfficiale: Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio P… - morena_faenza : Via Amici di Maria De Filippi (@AmiciUfficiale) Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa compost… -