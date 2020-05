La fuga di gas nell’impianto chimico a Visakhapatnam in India (Di giovedì 7 maggio 2020) Almeno mille persone sono state ricoverate stamattina in una città nel sudest dell’India dopo una fuga di gas in un impianto chimico a Visakhapatnam, detta comunemente Vizag, nell’Andhra Pradesh. Il bilancio iniziale parla di almeno cinque morti, ma le autorità temono che possa aggravarsi pesantemente. La fuga di gas in India nell’impianto chimico a Visakhapatnam Il bilancio delle vittime, scrive Hindutimes, è stato confermato dal Principal dell’Andhra Medical College P.V. Sudhakar, che ha detto che potrebbe aumentare a breve. La perdita di gas si è verificata nello stabilimento LG Polymers tra le 2.30 e le 3 del mattino e, secondo quanto riferito, si è diffusa in un raggio di circa tre chilometri, interessando almeno cinque villaggi, tra cui Venkatapuram, Padmapuram, e Kamparapalem. Why 2020 is so hard? Waking up to this news ... Leggi su nextquotidiano India : fuga di gas in impianto chimico - almeno mille persone in ospedale

La fuga di gas - poi l’esplosione violentissima. Tra i feriti anche un bimba

PALAZZINA ESPLOSA PER FUGA DI GAS A MARINO/ Roma - 3 persone estratte vive da macerie (Di giovedì 7 maggio 2020) Almeno mille persone sono state ricoverate stamattina in una città nel sudest dell’dopo unadi gas in un impianto, detta comunemente Vizag, nell’Andhra Pradesh. Il bilancio iniziale parla di almeno cinque morti, ma le autorità temono che possa aggravarsi pesantemente. Ladi gas innell’impiantoIl bilancio delle vittime, scrive Hindutimes, è stato confermato dal Principal dell’Andhra Medical College P.V. Sudhakar, che ha detto che potrebbe aumentare a breve. La perdita di gas si è verificata nello stabilimento LG Polymers tra le 2.30 e le 3 del mattino e, secondo quanto riferito, si è diffusa in un raggio di circa tre chilometri, interessando almeno cinque villaggi, tra cui Venkatapuram, Padmapuram, e Kamparapalem. Why 2020 is so hard? Waking up to this news ...

Noovyis : (La fuga di gas nell’impianto chimico a Visakhapatnam in India) Playhitmusic - - aledamato1 : RT @neXtquotidiano: La fuga di gas nell'impianto chimico a #Visakhapatnam in India #Vizag #VizagGasLeak - neXtquotidiano : La fuga di gas nell'impianto chimico a #Visakhapatnam in India #Vizag #VizagGasLeak - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: India, fuga di gas: 5 morti e più di mille ricoverati #india - MediasetTgcom24 : India, fuga di gas: 5 morti e più di mille ricoverati #india -