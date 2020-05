La ciclista Maatje Benassi minacciata di morte negli Usa per il sospetto di essere il

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Assume dei contorni sempre più preoccupanti e forse anche un po’ inquietanti il caso di contagio dei Giochi Mondiali militari di Wuhan (Cina), tenutisi dal 18 al 27 ottobre dell’anno scorso. Come è noto, la città cinese è stata epicentro della pandemia e la testimonianza di alcuni atleti che hanno preso parte alla competizione testimoniano uno stato di salute tutt’altro che buono tra chi ha partecipato. Quanto dichiarato dall’oro olimpico di Pechino 2008 nella spada Matteo Tagliariol è emblematico: “Ho avuto febbre e tosse per 3 settimane e gli antibiotici non hanno fatto niente; poi è toccato a mio figlio e alla mia compagna. Non sono un medico, ma i sintomi sembrano quelli del Covid-19“. Una versione confermata anche dai pentathleti francesi Elodie Clouvel, argento ai Giochi di Rio 2016 e Valentin ...