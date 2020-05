La Bundesliga tedesca ricomincerà il 16 maggio

tackleduro : Immaginate i ricavi della vendita pubblicitaria del derby che riapre la Bundesliga: restare fermi per gli altri cam… - penniconi : @PaolaDiCaro @ing_michele @angelomangiante Fatemi capire, la rapida ripartenza della Bundesliga a riprova della mig… - KickOff6 : RT @reuters_italia: Calcio, Bundesliga riprenderà 16 maggio - Lega Calcio tedesca - c_digiangiacomo : RT @reuters_italia: Calcio, Bundesliga riprenderà 16 maggio - Lega Calcio tedesca - reuters_italia : Calcio, Bundesliga riprenderà 16 maggio - Lega Calcio tedesca -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga tedesca

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 17.40 Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin applaude ...Mattinata di dati macro e conti trimestrali, mentre la Bank of England ha mantenuto invariato il tasso di interesse allo 0,1%, asserendo che il sistema finanziario britannico è abbastanza forte per fa ...