Just Beyond, Disney+ ordina la serie tratta dai fumetti Boom Studios di R.L. Stine

Disney+ ha appena dato il via libera alla produzione di Just Beyond, una serie composta da 8 episodi creata da Seth Grahame Smith e prodotta da 20th Century FOX. Si tratta di un'antologia horror con elementi da comedy che si ispira ai romanzi a fumetti della Boom! Studios (che intanto ha fatto un accordo con Netflix), scritti da R.L. Stine (Piccoli Brividi) per un debutto previsto su Disney+ nell'autunno del 2021. Just Beyond è una collana a fumetti composta da quattro volumi disegnati da Kelly & Nichole Matthews. La storia dei fumetti si concentra su tre bambini Jess, Josh e Marco per cui la vita alle scuole media sembra molto difficile, figuriamoci quando scoprono che la loro scuola potrebbe essere veramente uno dei peggiori posti nel mondo…

