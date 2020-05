Jennifer Garner | la dolce lettera a Meghan Markle e al «furbo» Archie

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) Lettera social, firmata Jennifer Garner. L’attrice americana, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un messaggio di ringraziamento diretto a Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex, infatti, hanno festeggiato il loro primogenito Archie postando un tenero video attraverso i canali di «Save With Stories», un progetto benefico di «Save The Children» in favore delle fasce più giovani.