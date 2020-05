Italia_Notizie : Javier Rigau: 'Gina Lollobrigida mi chiese di sposarla. Ci siamo fidanzati da quando io avevo 15 anni' - zazoomnews : Javier Rigau: Gina Lollobrigida mi chiese di sposarla. Ci siamo fidanzati da quando io avevo 15 anni - - #Javier… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - JohSogos : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso -

Ultime Notizie dalla rete : Javier Rigau Javier Rigau: "Gina Lollobrigida mi chiese di sposarla. Ci siamo fidanzati da quando io avevo 15 anni" ilGiornale.it Javier Rigau choc/ “Gina Lollobrigida? Avevo 15 anni lei 48, evitammo lo scandalo…”

L’intricata vicenda che vede protagonista Gina Lollobrigida è tutt’altro che chiusa dopo la decisione della Corte d’Appello di Roma di respingere il ricorso presentato dall’attrice quasi 93enne al ric ...

Processo Gina Lollobrigida/ Angelo Perrone “Capace di intendere e volere, su Rigau..”

Durante il programma di Rai Uno di stamane, Storie Italiane, si è tornati a parlare delle vicende giudiziarie con protagonista Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata de “Un giorno in pretura”, no ...

L’intricata vicenda che vede protagonista Gina Lollobrigida è tutt’altro che chiusa dopo la decisione della Corte d’Appello di Roma di respingere il ricorso presentato dall’attrice quasi 93enne al ric ...Durante il programma di Rai Uno di stamane, Storie Italiane, si è tornati a parlare delle vicende giudiziarie con protagonista Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata de “Un giorno in pretura”, no ...