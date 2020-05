It Comes at Night | la paura che viene dal di fuori nel film di Shults

(Di giovedì 7 maggio 2020) Questo articolo Itat, lachedal dineldiè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uscito tre anni fa Itat, opera seconda di Trey Edward, è un interessante horror psicologico tra virus misteriosi e claustrofobia Una non ben identificata epidemia ha decimato la popolazione. L’ex professore Paul (Joel Edgerton) insieme a sua moglie Sarah (Carmen Ejogo) e al loro figlio Travis (Kelvin Harrison Jr.) vive in …

ilsoledautunno : @filofantasma Ti consigliamo re-animator, demoni di lamberto bava, 28 days later, REC, inferno, house, the wicker m… -

Ultime Notizie dalla rete : Comes Night

YouMovies

Uscito tre anni fa It Comes at Night, opera seconda di Trey Edward Shults, è un interessante horror psicologico tra virus misteriosi e claustrofobia Una non ben identificata epidemia ha decimato la po ...