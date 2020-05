Inter-Werner, buone notizie dalla Germania: la clausola può abbassarsi di 10 milioni, il motivo (Di giovedì 7 maggio 2020) Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico tra tentazione Barcellona e permanenza a Milano, l'Inter studia le ipotesi per l'eventuale post Toro. Uno dei nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza nerazzurra resta quello di Timo Werner, bomber classe '96 del Lipsia e particolarmente attratto da una nuova esperienza in Premier League. RB Leipzig v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg Come si legge oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, c'è un retroscena... Leggi su 90min Calciomercato Inter : la clausola di Werner scende a 50 milioni - ma occhio al Liverpool

Timo Werner all'Inter?/ Calciomercato - nerazzurri scatenati : anche Lazaro nell'affare

Inter - Timo Werner per il post-Lautaro : si attende la mossa del Barcellona - ma arriva la concorrenza inglese (Di giovedì 7 maggio 2020) Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico tra tentazione Barcellona e permanenza a Milano, l'studia le ipotesi per l'eventuale post Toro. Uno dei nomi cerchiati in rossodirigenza nerazzurra resta quello di Timo, bomber classe '96 del Lipsia e particolarmente attratto da una nuova esperienza in Premier League. RB Leipzig v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg Come si legge oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, c'è un retroscena...

carlolaudisa : Buone nuove per Timo #Werner. La sua clausola scende a 50 mln se il #Lipsia non vince la Bundesliga (ora e’ terzo).… - FootballAndDre1 : Martinez Quarta Izzo Kumbulla Vertonghen Cancelo Meunier Alonso Palmieri Chiesa Pogba Tonali Savic Arthur Vidal Pe… - daniele_najjar : Intervista ad Andreas #Brehme per @passione_inter: 'All'#Inter grazie a #Matthaus. Il rigore in finale ad #Italia90… - bro2097 : Timo Werner ha già un accordo col Liverpool da mesi. Ma va all'Inter, SI. - PianetaMilan : #Calciomercato - @Inter e @juventusfc, @TimoWerner possibile con lo sconto | #News - #calcio @SerieA #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Werner Inter, ecco la chiave per arrivare a Werner Calciomercato.com Werner, scende il prezzo: duello Inter-Juve

Scende il prezzo del cartellino di Timo Werner, aumenta la tensione tra Inter e Juventus per l'attaccante del Lipsia, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo che si aprirà al termine della s ...

Mercato Inter, verso lo sconto per la punta: duello con la Juve

Scende il prezzo del cartellino di Timo Werner, aumenta la tensione tra Inter e Juventus per l'attaccante del Lipsia, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo che si aprirà al termine della s ...

Scende il prezzo del cartellino di Timo Werner, aumenta la tensione tra Inter e Juventus per l'attaccante del Lipsia, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo che si aprirà al termine della s ...Scende il prezzo del cartellino di Timo Werner, aumenta la tensione tra Inter e Juventus per l'attaccante del Lipsia, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo che si aprirà al termine della s ...