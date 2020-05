Inter, quanto manca un terzino come Maicon. Marotta alla ricerca di possibili rinforzi (Di giovedì 7 maggio 2020) Le priorità dell'Inter di chiamano Federico Chesa e Sandro Tonali. i nerazzurri tengono però d'occhio anche il mercato estero, soprattutto nel ruolo di laterale destro. Marotta e Ausilio sognano un colpo alla Maicon, portato in Italia da Branca nell'estate di Calciopoli per soli 7 milioni di euro. Al giorno d'oggi è impossibile pensare di riuscire a pescare un rinforzo importante con una cifra del genere, eccezion fatta per i calciatori in scadenza di contratto e quindi ingaggiabili a... Leggi su 90min Quanto ha speso Massimo Moratti all'Inter?

Inter - Sensi e la dedica al calcio : «Quanto mi manchi» (Di giovedì 7 maggio 2020) Le priorità dell'di chiamano Federico Chesa e Sandro Tonali. i nerazzurri tengono però d'occhio anche il mercato estero, soprattutto nel ruolo di laterale destro.e Ausilio sognano un colpo, portato in Italia da Branca nell'estate di Calciopoli per soli 7 milioni di euro. Al giorno d'oggi è impossibile pensare di riuscire a pescare un rinforzo importante con una cifra del genere, eccezion fatta per i calciatori in scadenza di contratto e quindi ingaggiabili a...

Ultime Notizie dalla rete : Inter quanto Adriano, lettera all'Inter: "Siete casa mia, Moratti un padre. Quanto amore per i tifosi" Sky Sport Inter, rinviata la ripresa degli allenamenti: richiesta dei giocatori

Il calcio italiano rivede la luce con la ripresa degli allenamenti di molte squadre di Serie A, seppur in forma individuale. La ripresa degli allenamenti di gruppo dovrebbe avvenire il 18 maggio, qual ...

Mertens tra Napoli e Inter? Oliveira: "Do un consiglio a Dries: c'è una sola scelta da fare!"

L'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Luis Oliveira, ex calciatore brasiliano naturalizzato bel ...

