Inter | Marotta | “Su Tonali c’è la fila | è giovane e promettente”

Leggi su zon

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’ ad nerazzurro su un’eventuale trattativa per il calciatore del Brescia: “Vedremo”. Intanto sul fronte Lautaro, per“è tutto fermo” Sandroè diventato in poco tempo l’oggetto del desiderio di molte big italiane e non. Tra queste, negli ultimi giorni, è l’ad essere uscita allo scoperto per il regista del Brescia. Conte lo reputa uno dei migliori giovani in circolazione e ha espressamente chiesto il giocatore alla società. Per il classe 2000, il patron del Brescia, Massimo Cellino, chiede 50 milioni.peò non vorrebbe accontentare subito il presidente bresciano, ma ha intenzione di intavolare una trattativa con l’inserimento di almeno due contropartite tecniche. La crisi per il Coronavirus ha infatti parzialmente livellato le possibilità economiche delle squadre di ...