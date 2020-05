Insulti social al Papa, il caso Socci in Vigilanza. Salini andrà in audizione. Di Nicola (M5S): “La Rai applichi il codice etico” (Di giovedì 7 maggio 2020) Detto fatto. Come anticipato ieri in un’intervista a La Notizia, il vice presidente della Vigilanza Rai, Primo Di Nicola (M5S), ha sollevato ieri il caso Antonio Socci, dinanzi alla Commissione parlamentare di Vigilanza. Il direttore della scuola di giornalismo di Perugia, che forma le future leve dell’informazione di Viale Mazzini, protagonista di reiterati attacchi a mezzo Twitter contro Papa Francesco. “La libertà di opinione, anche quella dei dipendenti Rai, è fondamentale, ma vedere il Papa che esorta i fedeli a seguire le indicazioni dell’autorità pubblica contro il Covid, definito come un ‘traditore’ e trattato quasi come un servo del Governo è una sfida non solo al buon giornalismo ma anche alla ragione”, aveva detto al nostro giornale Di Nicola, anticipando l’intenzione di sollevare il caso in ... Leggi su lanotiziagiornale Da Socci insulti social a Bergoglio. Bel direttore per la Scuola Rai. Il giornalista al Papa : traditore asservito al potere. Viale Mazzini pronta a prendere provvedimenti

Alba Parietti insulti e offese social “Basta botox : sembri un’altra!” (FOTO)

Amber Heard - insulti sui social/ "Bugiarda e abusatrice" - accuse e offese all'attrice (Di giovedì 7 maggio 2020) Detto fatto. Come anticipato ieri in un’intervista a La Notizia, il vice presidente dellaRai, Primo Di(M5S), ha sollevato ieri ilAntonio, dinanzi alla Commissione parlamentare di. Il direttore della scuola di giornalismo di Perugia, che forma le future leve dell’informazione di Viale Mazzini, protagonista di reiterati attacchi a mezzo Twitter controFrancesco. “La libertà di opinione, anche quella dei dipendenti Rai, è fondamentale, ma vedere ilche esorta i fedeli a seguire le indicazioni dell’autorità pubblica contro il Covid, definito come un ‘traditore’ e trattato quasi come un servo del Governo è una sfida non solo al buon giornalismo ma anche alla ragione”, aveva detto al nostro giornale Di, anticipando l’intenzione di sollevare ilin ...

DeSantis1948 : Da Socci insulti social a Bergoglio. Bel direttore per la Scuola Rai. Il giornalista al Papa: traditore asservito a… - Kmelody_13 : RT @Striscia: Il popolo dei social, per difendere la Botteri da insulti mai esistiti, ha pensato di riversare il proprio livore in modo vio… - ANNAQuercia : Da Socci insulti social a Bergoglio. Bel direttore per la Scuola Rai. Il giornalista al Papa: traditore asservito a… - ANNAQuercia : Da Socci insulti social a Bergoglio. Bel direttore per la Scuola Rai. Il giornalista al Papa: traditore asservito a… - IngVi72 : RT @Lanf040264: Fidanzate travolte dall’odio sui social: “Siete voi la causa del #coronavirus”. Arona, ancora insulti omofobi a una coppia… -