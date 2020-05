IndyCar: il primo gran premio della stagione si correrà il 6 giugno in Texas (Di giovedì 7 maggio 2020) Il mondo dello sport è fermo ormai da tempo a causa dell’emergenza coronavirus. I motori sono pronti per riaccendersi per quanto concerne l’IndyCar. Il prossimo 6 giugno al Texas Motor Speedway si correrà il primo gran premio della stagione 2020 il tutto, ovviamente, senza pubblico e tifosi. I piloti e le varie scuderie dovranno rispettare un protocollo ben preciso. Avranno accesso all’impianto un numero limitato di persone autorizzato, i percorsi di accesso saranno contrassegnati, saranno forniti a tutti gli addetti ai lavoro i dispositivi di protezione individuale e si procederà con il controllo della temperatura per tutti i partecipanti. L’IndyCar avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 13 marzo a Miami e sembrava che, nonostante tutto, la gara si potesse correre. La decisione di rinviarla è stata presa a poche ore di inizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 maggio 2020) Il mondo dello sport è fermo ormai da tempo a causa dell’emergenza coronavirus. I motori sono pronti per riaccendersi per quanto concerne l’. Il prossimo 6alMotor Speedway si correrà il2020 il tutto, ovviamente, senza pubblico e tifosi. I piloti e le varie scuderie dovranno rispettare un protocollo ben preciso. Avranno accesso all’impianto un numero limitato di persone autorizzato, i percorsi di accesso saranno contrassegnati, saranno forniti a tutti gli addetti ai lavoro i dispositivi di protezione individuale e si procederà con il controllotemperatura per tutti i partecipanti. L’avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 13 marzo a Miami e sembrava che, nonostante tutto, la gara si potesse correre. La decisione di rinviarla è stata presa a poche ore di inizio ...

