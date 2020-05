In arrivo il Bonus Bicicletta, 500€ per la mobilità ecosostenibile (Di giovedì 7 maggio 2020) È in arrivo il Bonus Bicicletta, per incentivare l’acquisto di biciclette e monopattini al fine di favorire la mobilità ecosostenibile È in arrivo il Bonus Bicicletta, un incentivo per favorire la mobilità ecosostenibile. Il fine è di evitare il congestionamento dei centri urbani alla ripartenza economica. L’avvio della cosiddetta Fase 2 ha visto infatti circa tre milioni di persone in movimento col 10% di questi sui mezzi pubblici. Si tratta di un incentivo di 500 € volto all’acquisto anche dei monopattini, delle biciclette a pedalata assistita e dei “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica”. A parlarne ancora una volta è la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha ripresentato il progetto in un’audizione alla Camera. ... Leggi su zon Dl Maggio - in arrivo Superbonus per l’edilizia

