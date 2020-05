Il vestitino è (troppo) corto. Anna Tatangelo in versione sexy-prof, lo scorcio da urlo (Di giovedì 7 maggio 2020) Al lavoro, sul balcone di casa. La protagonista? Anna Tatangelo, che "documenta" sul suo profilo Instagram la sua personalissima Fase 2. Come? Con una foto che fa girare la testa ai suoi numerosissimi seguaci. La cantante di Sora si fa immortalare così come potete vedere nella foto sotto. Tazza in mano, occhi sullo schermo del pc e un paio di occhiali che sono già una discreta sorpresa. Ma soprattutto la Tatangelo indossa un vestitino rosso dalla scollatura generosissima e cortissimo. Insomma, davvero provocante (e con le gambe accavallate). A corredo dell'immagine, scrive: "Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza... Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi...Sta per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Al lavoro, sul balcone di casa. La protagonista?, che "documenta" sul suoilo Instagram la sua personalissima Fase 2. Come? Con una foto che fa girare la testa ai suoi numerosissimi seguaci. La cantante di Sora si fa immortalare così come potete vedere nella foto sotto. Tazza in mano, occhi sullo schermo del pc e un paio di occhiali che sono già una discreta sorpresa. Ma soprattutto laindossa unrosso dalla scollatura generosissima e cortissimo. Insomma, davvero provocante (e con le gambe accavallate). A corredo dell'immagine, scrive: "Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza... Io nel frattempo ne apitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi...Sta per ...

Al lavoro, sul balcone di casa. La protagonista? Anna Tatangelo, che "documenta" sul suo profilo Instagram la sua personalissima Fase 2. Come? Con una foto che fa girare la testa ai suoi numerosissimi ...

Adele è troppo magra? Tornano le polemiche dopo il suo ultimo post su Instagram

Allegata la sua foto, peraltro rara per i suoi standard: vestito nero corto ma a collo alto e maniche lunghe. E soprattutto una forma smagliante. Per alcuni utenti e fan scioccante perché, come fa not ...

