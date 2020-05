Il segreto anticipazioni | Francisca pensa che Raimundo non l’abbia cercata | la marchesa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 maggio 2020) Mai nella vita don Ignacio avrebbeto di vedere una delle sue figlie al fianco di uno dei figli di Isabella e invece è successo…L’uomo non digerisce affatto questa situazione anche se le ragazze non riescono a capire che cosa ci sia di male…Leci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate de Il, partendo proprio dalla puntata di domani 8 maggio 2020. Nella puntata della soap spagnola di domani capiremo cosa farà l’imprenditore dopo aver scoperto dell’incontro in grantra Rosa e Adolfo… IL: LA TRAMA DELL’8 MAGGIO 2020 Manuela cerca di calmare don Ignacio ma si sente in colpa. Lei sapeva quello che stava succedendo tra le ragazze e Adolfo e avrebbe dovuto interrompere la frequentazione o almeno avvisarlo ma non lo ha fatto. Urrutia avvisa Don ...