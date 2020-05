Il Segreto | anticipazioni di oggi | giovedì 7 maggio | Donna Francisca trama per riavere la

(Di giovedì 7 maggio 2020) Eccoci allede “Il” (El Secreto de Puente Vejo). Quali sorprese ci regaleranno, giovedì 7, la terribilee gli altri personaggi dell’amatissima telenovela spagnola? Ebbene, la Montenegro si trova attualmente a casa di Isabel, dove ha trovato rifugio all’insaputa di tutti. Chiederà alla marchesa di comprare le terre vicine alla Casona, di cui lei vuole riappropriarsi al più presto. Isabel le domanda scusa per non essersi ancora occupata della faccenda, perché ha “dovuto” contrastare gli scioperi e le proteste dei minatori. Tuttavia, senza farsi sentire da, si lamenta di lei con la propria cameriera, dicendo la moglie di Raimundo pretende sempre di più. In ogni caso seguiterà ad aiutare la dark-lady della telenovela nel tentativo di recuperare le sue ...

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 7 maggio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 7 maggio: il piano di Francisca - bnotizie : Il segreto anticipazioni: Marcela trova una pistola, Adolfo e Rosa rischiano grosso | Ultime Notizie Flash - zazoomblog : Il segreto anticipazioni: Francisca pensa che Raimundo non l’abbia cercata la marchesa tace - #segreto… - zazoomnews : Il Segreto- Anticipazioni puntata 7 maggio 2020: Ignacio furioso perché? - #Segreto- #Anticipazioni #puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

In Italia Il Segreto ha raggiunto enorme successo, e in tanti tra i telespettatori della fortunata fiction sulle vicende di Puente Viejo non hanno preso bene il fatto che si sia arrivati a un finale d ...Gli zombie, negli ultimi vent'anni, hanno vissuto una nuova giovinezza, per merito di numerose opere - appartenenti a media differenti - capaci di innovarne in un certo qual modo la loro essenza origi ...