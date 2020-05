Il primo passo nel futuro dei cinema: la piattaforma di streaming d’essai in collaborazione con le sale (Di giovedì 7 maggio 2020) Il futuro del cinema nel mondo sembra chiaro e l’ha spiegato Andrea Occhipinti, presidente di Lucky Red: “Le catene o chi programma le catene avranno anche una piattaforma online di noleggio. I circuiti delle sale più organizzati o già ce l’hanno o la stanno mettendo a punto. Ce l’ha la grande catena AMC e in Spagna pure esiste un progetto come il nostro”. Il progetto a cui si riferisce è Miocinema: una piattaforma per il noleggio film, appunto, pensata per vivere in armonia con le sale cinematografiche, non in contrapposizione. Questo significa che ora che i cinema sono chiusi, Miocinema presenta i film che dovrebbero essere in sala ma che vengono dirottati online, versando il 40% dei proventi dei noleggi agli esercenti. Quando le sale riapriranno, invece, metterà a noleggio i film dopo che sono passati nei ... Leggi su wired Beautiful - anticipazioni fino al 16 maggio : Thomas fa il primo passo verso Hope

Ultime Notizie dalla rete : primo passo Ecco i nuovi semafori a led, primo passo per una Corato più smart CoratoLive Il primo passo nel futuro dei cinema: la piattaforma di streaming d’essai in collaborazione con le sale

Si chiama MioCinema, parte il 18 maggio e finché i cinema rimangono chiusi, il 40% del prezzo di noleggio dei film andrà alle sale, anzi, a una in particolare Il futuro del cinema nel mondo sembra chi ...

Come curare la propria immagine on-line: cosa fare per valorizzarsi al meglio

Scegliere una bella foto, evitare commenti volgari, essere coerenti: la propria immagine on-line inizia proprio da qui. A dirlo – e consigliarlo caldamente a tutti coloro che cercano o che desiderano ...

