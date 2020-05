Il ponte sembra fatto di gelatina e si muove in modo insolito: le autorità impongono la chiusura (Di giovedì 7 maggio 2020) Il ponte, trafficatissimo, che collega Guangzhou a Dongguan, in Cina, ha spaventato per giorni gli automobilisti. Come si vede nel video, il viadotto è percorso da insoliti movimenti. Secondo le autorità locali, la causa risiederebbe nel forte vento che interessa l’area. In ogni caso, la polizia ha disposto la chiusura del ponte per evitare incidenti. Video Twitter L'articolo Il ponte sembra fatto di gelatina e si muove in modo insolito: le autorità impongono la chiusura proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Ponte Morandi - la benedizione del cardinale Bagnasco : “Sembra un miracolo” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il, trafficatissimo, che collega Guangzhou a Dongguan, in Cina, ha spaventato per giorni gli automobilisti. Come si vede nel video, il viadotto è percorso da insoliti movimenti. Secondo le autorità locali, la causa risiederebbe nel forte vento che interessa l’area. In ogni caso, la polizia ha disposto la chiusura delper evitare incidenti. Video Twitter L'articolo Ildie siin: le autoritàla chiusura proviene da IlQuotidiano.

la____vale : @TandiRi Sembra proprio il ponte da me?? Ciao ??? - blunico72 : RT @Miss_S_Fletcher: Sempre secondo la mia inutile opinione per il nuovo ponte di #Genova eviterei con cura cerimonie e inaugurazioni festo… - Penelope19152 : RT @Miss_S_Fletcher: Sempre secondo la mia inutile opinione per il nuovo ponte di #Genova eviterei con cura cerimonie e inaugurazioni festo… - MirPaolucci : @JacopoVeneziani Mi sembra di sentire sotto i piedi la morbidezza e il calore del legno del ponte dell'Accademia. - rinsalvato : RT @Miss_S_Fletcher: Sempre secondo la mia inutile opinione per il nuovo ponte di #Genova eviterei con cura cerimonie e inaugurazioni festo… -

Ultime Notizie dalla rete : ponte sembra Cina, il ponte sembra di gomma: la polizia decide la chiusura per evitare rischi La Repubblica Il ponte sembra fatto di gelatina e si muove in modo insolito: le autorità impongono la chiusura

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Un giovane reggino nel “Top Italian Scientists”: è uno degli scienziati più titolati a livello internazionale

Antonio Simone Laganà è nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986: è uno degli scienziati italiani più titolati e livello internazionale E’ un medico e presta servizio presso il Dipartimento di Ostetrici ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Antonio Simone Laganà è nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986: è uno degli scienziati italiani più titolati e livello internazionale E’ un medico e presta servizio presso il Dipartimento di Ostetrici ...