Il Newcastle vuole un club di stelle inglesi! Due centrali nel mirino della nuova proprietà: occhi anche in Serie A (Di giovedì 7 maggio 2020) I potenziali nuovi proprietari del Newcastle sono interessati a investire i propri capitali su talenti britannici quando si riaprirà la finestra di mercato: John Stones e Chris Smalling nella lista. L'acquisizione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane, nonostante le preoccupazioni diffuse sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e il principe ereditario Mohammed Bin Salman, che è a capo del Fondo per gli investimenti pubblici, avrà l'80% delle parecipazioni del club.... Leggi su 90min (Di giovedì 7 maggio 2020) I potenziali nuovi proprietari delsono interessati a investire i propri capitali su talenti britannici quando si riaprirà la finestra di mercato: John Stones e Chris Smalling nella lista. L'acquisizione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane, nonostante le preoccupazioni diffuse sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e il principe ereditario Mohammed Bin Salman, che è a capo del Fondo per gli investimenti pubblici, avrà l'80% delle parecipazioni del....

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Mertens riflette sul suo futuro, Milan, Monaco e Newcastle non lo tentano perchè vuole giocare ad alti li… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, Mertens riflette sul suo futuro, Milan, Monaco e Newcastle non lo tentano perchè vuole giocare ad alti l… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, Mertens riflette sul suo futuro, Milan, Monaco e Newcastle non lo tentano perchè vuole giocare ad alti l… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Mertens riflette sul suo futuro, Milan, Monaco e Newcastle non lo tentano perchè vuole giocare ad alti li… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CDM - Napoli, Mertens riflette sul suo futuro, Milan, Monaco e Newcastle non lo tentano perchè vuole giocare ad alti l… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle vuole Il Newcastle fa sul serio: ora punta Coutinho Goal.com Mercato dall'estero: il piano del Real per Mbappé. Juve, una rivale in meno per Hakimi. Il Newcastle sogna in grande

Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 7 maggio. Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ha dichiarato a Fox Sports: "Neymar resterà qui con noi. Non ne ...

Il Newcastle fa sul serio: ora punta Coutinho

Pochettino, prima scelta del Newcastle, vorrebbe riavere con sè Coutinho: il Bayern non lo riscatterà, il Barcellona non vuole svenderlo. Allegri o Pochettino in panchina, ma non solo. Come fecero a s ...

Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 7 maggio. Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ha dichiarato a Fox Sports: "Neymar resterà qui con noi. Non ne ...Pochettino, prima scelta del Newcastle, vorrebbe riavere con sè Coutinho: il Bayern non lo riscatterà, il Barcellona non vuole svenderlo. Allegri o Pochettino in panchina, ma non solo. Come fecero a s ...