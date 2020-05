Il Museo Madre celebra il compleanno di Mertens con una clip

(Di giovedì 7 maggio 2020) Un regalo speciale quello fatto a Driesdal. Nel giorno del suo, ilcittadino ha dedicato all’attaccante belga unapubblicata sui suoi social. Un’iniziativa che si colloca nel progetto “Intervallo Napoli 2020”, prodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli con fondi Poc (Programma Operativo Complementare) nell’ambito di Piazza, firmato da Eduardo Castaldo, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Un modo per raccontare la città di Napoli sospesa e svuotata per l’emergenza Covid-19. Lasi apre proprio con le note dello storico Intervallo di un tempo. Viene inquadrato Dries mentre si rilassa seduto sul suo maestoso terrazzo vista mare. In sottofondo, lo sciabordio delle onde e un tifoso che passa sul motorino e lo chiama. Dries, naturalmente, sorride e ricambia il ...

