Il mercato petrolifero mondiale può salvare Riad

Tempi duri per la prospera Arabia Saudita: l'agenzia di racing Moody's ha tagliato l'outlook di Riad, che è passato da stabile a negativo, a causa del crollo del prezzo del petrolio e delle incertezze su come il governo del Paese riuscirà a compensare le perdite ed a stabilizzare il debito nel medio termine. Il Ministro delle Finanze Mohammed al-Jadaan ha reso noto che Riad dovrà "tagliare drasticamente" le spese e che gli effetti della crisi dovuta al coronavirus inizieranno ad essere percepiti nel secondo trimestre del 2020. Secondo le stime del Mitsubishi UFJ Financial Group, una holding di banche con sede in Giappone, il Prodotto Interno Lordo saudita si dovrebbe contrarre del 3.2 per cento nell'anno in corso, la peggiore performance dal 1999 mentre il debito pubblico dovrebbe crescere fino a raggiungere il 31.6

