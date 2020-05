Il Governo autorizza le celebrazioni in chiesa: dal 18 maggio con nuove regole (Di giovedì 7 maggio 2020) E’ stato firmato pochi minuti fa un protocollo che permetterà ai fedeli di poter andare in chiesa per le celebrazioni. A distanza di 3 mesi dalla chiusura di tutte le chiese, si potrà tornare a pregare, a ricevere il sacramento dell’Eucarestia ma lo si potrà fare seguendo delle regole tutte nuove che impareremo a conoscere nelle prossime settimane. La notizia è stata data pochi minuti fa in modo ufficiale anche dalla CEI che ha pubblicato sul sito anche il nuovo protocollo di intesa firmato con il Governo. Riprendono quindi le celebrazioni con il popolo ma sempre con una premessa fondamentale: non si devono creare assembramenti, per cui ogni chiesa avrà modo di accogliere solo un numero di persone tale da non permettere contatti e quindi possibilità di contagio. Il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, ... Leggi su ultimenotizieflash L’Unione Europea ha autorizzato aiuti di stato per 7 miliardi dal governo francese ad Air France

Usa Coronavirus : altri 1.800 morti - governo autorizza uso remdesivir

Ultime Notizie dalla rete : Governo autorizza Il Governo autorizza le celebrazioni in chiesa: dal 18 maggio con nuove regole Ultime Notizie Flash Fondi europei post Covid-19, Linea Condivisa: «La giunta Toti potrebbe rinunciare a 80 milioni»

Genova. «L’Europa svincola 80 milioni per la Liguria da utilizzare per la ripartenza post-covid. Cifra non indifferente, soprattutto pensando a quei settori cui finora sono stati attribuiti pochissimi ...

Alleanza con Veneto ed Emilia-Romagna: obiettivo fare riaprire i negozi da lunedì

Giovedì 7 maggio nuovo round con Boccia che apre alle Regioni. Fedriga punta anche al via libera a bar e servizi alla persona dal 18 UDINE. L’ennesimo round nel braccio di ferro tra Governo e (alcune) ...

