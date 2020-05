Il dottor Mariano Amici contro l’ordinanza di Nicola Zingaretti | “Vaccinazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il, medico di Ardea, è tornato a parlare ai microfoni di ItaliaSera.it per contestare la decisione, presa dalla Regione Lazio, di rendere obbligatorio nel prossimo autunno il vaccino antinfluenzale e quello antipneumococcico per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. Nell’intervista ilha precisato le motivazioni che lo hanno spinto a fare ricorso al Tarl’ordinanza. “Non sono d’accordo con quanto asserito nell’ordinanza. Si sta spacciando la vaccinazione come unica speranza per risolvere il problema Covid-19″. Il, basandosi sui risultati della quarta commissione parlamentare d’inchiesta sulla morbilità e mortalità dei militari impiegati nelle missione estere, ha detto che “alcuni vaccini, basati sull’inattivazione della formaldeide, non inducono ...