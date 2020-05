Il Decreto maggio si sdoppia. Imprese, turismo, bonus autonomi: cosa cambia (Di giovedì 7 maggio 2020) L’attesissimo Decreto aprile è ormai di fatto il Decreto maggio, che potrebbe sdoppiarsi in due provvedimenti. Gli aiuti alle Imprese, per circa 33 miliardi, slittano ancora, mentre il ‘Cura Italia 2’ va varato in tempi rapidissimi e conterrà le risorse per gli ammortizzatori sociali, per il pagamento dei debiti della Pa con le aziende, per il secondo bonus agli autonomi, per turismo e cultura e per il comparto Sanità. Non è detto che si sceglierà questa strada, spiegano fonti governative di Pd e M5S, “meglio sarebbe evitarlo”. Palazzo Chigi spera di riuscire a mettere d’accordo la compagine politica. Vediamo come si configura questo provvedimento, atteso ormai a giorni. Misure per le Imprese Per quanto riguarda la liquidità delle Imprese, si attendono contributi a fondo perduto e interventi per la ... Leggi su quifinanza Decreto Maggio 2020 : riduzione orario di lavoro ma stesso stipendio - la proposta anti-coronavirus

L’Italia ostaggio dei renziani. Ricatto della Bellanova sui migranti da regolarizzare. Fumata nera al vertice di maggioranza. E’ ancora stallo sul decreto maggio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : attesa per il decreto fiscale. Ristoranti e parrucchieri riaprono il 18 maggio? (Di giovedì 7 maggio 2020) L’attesissimoaprile è ormai di fatto il, che potrebbersi in due provvedimenti. Gli aiuti alle, per circa 33 miliardi, slittano ancora, mentre il ‘Cura Italia 2’ va varato in tempi rapidissimi e conterrà le risorse per gli ammortizzatori sociali, per il pagamento dei debiti della Pa con le aziende, per il secondoagli, pere cultura e per il comparto Sanità. Non è detto che si sceglierà questa strada, spiegano fonti governative di Pd e M5S, “meglio sarebbe evitarlo”. Palazzo Chigi spera di riuscire a mettere d’accordo la compagine politica. Vediamo come si configura questo provvedimento, atteso ormai a giorni. Misure per lePer quanto riguarda la liquidità delle, si attendono contributi a fondo perduto e interventi per la ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Guida per orientarvi alle liti sul decreto “aprile” (e oggi è 6 maggio): -caos reddito d… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamavano decreto “aprile” ma siamo al 7 maggio. #Conte dà buca a Confindustria. Bui… - myrtamerlino : A forza di discutere e litigare il decreto “fu Aprile” e “non ancora Maggio” si trasformerà - se va bene - nei sold… - FilippoCarmigna : Sul Fatto del 7 Maggio – Bonafede lancia il decreto: “Boss tornino in carcere” - ma_adaver : RT @gsgiag: @AlfonsoBonafede @Ferraresi_V @giorgis65 @GiuseppeConteIT Come difendere la Giustizia dall'emergenza??? Con l'assunzione dei r… -