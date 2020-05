Il coronavirus non si trasmette durante la gravidanza e nel parto (Di giovedì 7 maggio 2020) È raro che una donna in gravidanza risulti contagiata e presenti i sintomi da Covid-19. Ma anche quando la futura mamma è positiva al coronavirus, l'infezione non sembra in grado di attraversare la placenta e quindi di trasmettersi al bambino, né durante la gravidanza né durante il parto. Sono i risultati di uno studio che il Policlinico di Milano ha condotto su 42 donne incinte, risultate positive al virus. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of Obstetric&Gynaecology ed è stato condotto tra il primo e il 20 marzo. Le future mamme hanno partorito in 6 punti nascita della Regione Lombardia (Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Ospedale-Asst Fatebenefratelli-Sacco, Milano; Papa Giovanni XIII Ospedale di Bergamo; Fondazione Mbbm – ... Leggi su agi Anche se ormai la frittata è fatta - Mike Pompeo ammette di non avere prove sull’origine del coronavirus

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede contro le scarcerazioni dei boss a causa del coronovirus: «Rimando dentro tutti i boss». Bonafede sta studiando una norma che consenta ai magistrati di sor ...

Sostenibilità e innovazione, fattori chiavi per la rinascita post COVID-19

In poco più di un mese, le aziende italiane hanno contribuito ad affrontare l’emergenza con oltre €600 milioni in donazioni (fonte Italia non profit) e riconvertendo le proprie attività in settori di ...

