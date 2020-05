Il Coronavirus minaccia la democrazia? Il ruolo della Spagnola nell’ascesa del nazismo e lo studio della Fed che fa discutere gli storici (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaDall’inizio della pandemia di Coronavirus non sono mancati i parallelismi con altri periodi storici, alcuni azzeccati, altri meno. Quello che più recentemente sta facendo discutere è uno studio di un economista della Banca centrale americana Kristian Blickle il quale ipotizza che ci sia stato un legame tra l’ascesa del partito nazista nella Germania degli anni ‘20 e la pandemia di influenza Spagnola, che fece dai 20 ai 50 milioni di morti tra il 1918 e il 1919. Correlazione, dunque, non causalità. Al di là del dato curioso che riguarda l’interesse della Fed americana per uno studio del genere, che apre ad interrogativi sui timori per la tenuta dei sistemi democratici alle prese con l’emergenza Coronavirus, sorge spontanea una domanda: si tratta di revisionismo spicciolo frutto di ... Leggi su open.online Coronavirus - Financial Times : Zaia “astro nascente” - “minaccia” per Salvini

CORONAVIRUS UK/ Sindacati minacciano sciopero di massa : "Senza sicurezza non lavorate"

Offese e minacciate perchè amanti/ "Lesbiche di m*rda - Coronavirus colpa vostra" (Di giovedì 7 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaDall’iniziopandemia dinon sono mancati i parallelismi con altri periodi storici, alcuni azzeccati, altri meno. Quello che più recentemente sta facendo discutere è uno studio di un economistaBanca centrale americana Kristian Blickle il quale ipotizza che ci sia stato un legame tra l’ascesa del partito nazista nella Germania degli anni ‘20 e la pandemia di influenza, che fece dai 20 ai 50 milioni di morti tra il 1918 e il 1919. Correlazione, dunque, non causalità. Al di là del dato curioso che riguarda l’interesseFed americana per uno studio del genere, che apre ad interrogativi sui timori per la tenuta dei sistemi democratici alle prese con l’emergenza, sorge spontanea una domanda: si tratta di revisionismo spicciolo frutto di ...

Corriere : Bellanova minaccia: «No regolarizzazione dei migranti? Rifletto sulle dimissioni» - Corriere : Bellanova minaccia: «No regolarizzazione dei migranti? Rifletto sulle dimissioni» - LegaSalvini : Giuseppe Conte, Pietro Senaldi svela l'obiettivo del premier: “Minaccia una strage a causa del coronavirus per nasc… - mgmariella : RT @chicca517: In Sud America dove si teme più la fame del contagio. Il disastro di Amazonas e la minaccia per gli indigeni - Marco_blc168 : In Sud America dove si teme più la fame del contagio. Il disastro di Amazonas e la minaccia per gli indigeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus minaccia Il Coronavirus minaccia la democrazia? Il ruolo della Spagnola nell’ascesa del nazismo e lo studio della Fed che fa discutere gli storici Open Uragano Coronavirus: a Taormina 18 milioni a rischio per le casse comunali

Taormina. L’uragano Coronavirus minaccia di prosciugare le casse di Palazzo dei Giurati. Il Comune di Taormina pensa ad una rideterminazione di alcune imposte con degli sgravi per i contribuenti ma la ...

Coronavirus ai Mondiali Militari di Wuhan?/ Diversi atleti malati e nuovi sospetti

Nuove ombre sui Giochi Mondiali Militari, perché sono stati ospitati da Wuhan nel periodo in cui ora si sospetta che possa essere cominciata l’epidemia di coronavirus. Nuove ombre, perché i cinesi già ...

Taormina. L’uragano Coronavirus minaccia di prosciugare le casse di Palazzo dei Giurati. Il Comune di Taormina pensa ad una rideterminazione di alcune imposte con degli sgravi per i contribuenti ma la ...Nuove ombre sui Giochi Mondiali Militari, perché sono stati ospitati da Wuhan nel periodo in cui ora si sospetta che possa essere cominciata l’epidemia di coronavirus. Nuove ombre, perché i cinesi già ...