«Il capo del Dap prende 320mila euro di stipendio annuo E non solo…» | la denuncia del

«Ebbene sì, il capo del Dap percepisce uno stipendio di 320mila euro annui, pensionabili, a vita. Prima dell'introduzione del "tetto" ai compensi dei dirigenti pubblici, prendeva 561mila euro all'anno». A dirlo all'AdnKronos è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. «È evidente, dunque, che si tratta di una poltrona ambita. Anche perché, fra l'altro, non c'è scritto da nessuna parte che occorre mantenere la carica per un minimo di tempo per poter avere diritto al vitalizio di 320mila euro. E senza dimenticare tutti gli altri benefit, auto, scorta, potere, eccetera eccetera». Il Sappe: «Il capo del Dap dev'essere un manager capace» Da «anni auspichiamo che per la figura di capo del Dap venga individuato non ...

Falcone - la vedova del caposcorta contro le scarcerazioni : cosa dico ora ai ragazzi - che lo Stato ha fallito?

