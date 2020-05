Il boss della ‘Ndrangheta che ha preso 4.500 euro di reddito di cittadinanza

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 maggio 2020)diai mafiosi. Purtroppo, nelle pieghe di una normativa fatta male e di controlli non sempre approfonditi, può accadere anche questo. Non è la prima volta che ildifinisce sotto accusa per erogazioni che hanno poco a vedere con la giustizia sociale. Un caso esemplare è stato quelloex brigatista Saraceni. Nelle ultime ore è emersa la vicenda di un‘Ndrangheta calabrese, già condannato anni fa per associazione mafiosa e di nuovo in carcere da dicembre per una nuova inchiesta sulle cosche. Il protagonistavicenda Succede a Vibo Valentia ed il protagonista di questa vicenda è Enzo Barba. L’uomo, 68 anni, è già stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa nel 2010 ed ha scontato diversi anni di carcere. E’ poi stato coinvolto in altre ...