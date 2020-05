I soldi, l’ultimo tabù del calcio. I giocatori: “Non ne possiamo parlare, ne usciamo sempre male” (Di giovedì 7 maggio 2020) Con il calcio relegato nei ricordi dalla pandemia, l’immagine pubblica dei giocatori è rimasta stravolta dalla crisi finanziaria: d’un tratto i “nostri beniamini” (come li chiama il premier Conte) sono diventati giovani privilegiati, ricchi spendaccioni e avidi. Lo erano anche prima, ma il tifo e lo sport “giustificavano” e coprivano l’argomento. Ora che non giocano, è cambiato tutto. E questa deriva populistica ha messo in evidenza un atteggiamento già endemico tra i giocatori: la vergogna dei soldi. “Non ci sentiamo a nostro agio a parlare di soldi pubblicamente”, dice un calciatore della Premier League a The Athletic. E’ uno dei tanti interpellati per l’inchiesta del giornale online che ha preferito restare anonimo. Centrando il punto: se si parla di soldi meglio non pubblicare il nome. I soldi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 maggio 2020) Con ilrelegato nei ricordi dalla pandemia, l’immagine pubblica deiè rimasta stravolta dalla crisi finanziaria: d’un tratto i “nostri beniamini” (come li chiama il premier Conte) sono diventati giovani privilegiati, ricchi spendaccioni e avidi. Lo erano anche prima, ma il tifo e lo sport “giustificavano” e coprivano l’argomento. Ora che non giocano, è cambiato tutto. E questa deriva populistica ha messo in evidenza un atteggiamento già endemico tra i: la vergogna dei. “Non ci sentiamo a nostro agio adipubblicamente”, dice un calciatore della Premier League a The Athletic. E’ uno dei tanti interpellati per l’inchiesta del giornale online che ha preferito restare anonimo. Centrando il punto: se si parla dimeglio non pubblicare il nome. I...

