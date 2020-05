I ristoratori in piazza. Multe alla disperazione (Di giovedì 7 maggio 2020) Cristina Bassi Di prima mattina hanno portato in piazza le sedie vuote dei loro locali, simbolo di una crisi che si annuncia irreversibile Di prima mattina hanno portato in piazza le sedie vuote dei loro locali, simbolo di una crisi che si annuncia irreversibile. Alcuni si sono seduti tranquilli, in segno di protesta, ben distanziati e con la mascherina. Un flash mob all'Arco della Pace, nel centro di Milano, promosso da ristoratori, baristi e gestori di esercizi pubblici. Dopo qualche ora è arrivata la Digos e sono scattate le sanzioni per violazione del divieto di assembramento previsto dalle misure anti contagio. Multe alla disperazione: «Hanno multato anche noi dipendenti - racconta in lacrime una cuoca che si era unita al titolare - Ci hanno chiesto i documenti e poi ci hanno fatto il verbale. Non abbiamo neppure manifestato... Sono venuta qui a difendere ... Leggi su ilgiornale Milano - multati i ristoratori scesi in piazza contro il governo

