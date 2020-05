I figli degli uomini e gli animali | il dettaglio a cui non avete fatto caso

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 maggio 2020) Iè un film ricco di dettagli e probabilmente nonnotato che c'è un animale in quasi ogni scena, solitamente un cane, il miglior amico dell'uomo Quasi ogni ripresa de I, film del 2006 diretto da Alfonso Cuarón, contiene un animale, solitamente un cane, ci avevate? Ci sono molte similitudini ed influenze bibliche nel film: la pellicola, ad esempio, è disseminata diche si comportano come dei veri e propri sostituti dei bambini, oltre che come compagniesseri umani. La presenza delle bestie, in questo contesto quasi apocalittico, allude alla storia della Genesi: Noè e il Diluvio Universale. La loro continue apparizioni servono anche a suggerire una sorta di equivalenza tra gli esseri umani e gli. Come spiega ...