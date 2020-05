I biglietti dei vicini al medico: "Non andare al lavoro, ci contagi. I tuoi figli non prendano l'ascensore" (Di giovedì 7 maggio 2020) “Qui abitano anziani, attento. Potresti prenderlo di nuovo, il covid. Smettila di andare a lavorare”, “Tienili a casa i bambini, lontani dal cortile e dall’ascensore”. I biglietti contenenti questi testi sono stati trovati nella casella della posta da un geriatra di Milano, indirizzati dai vicini di casa. Racconta l’episodio il Corriere della sera, che ha raccolto la testimonianza del medico:“Ci dipingevano come supereroi, d’un tratto diventiamo untori che diffondono il virus? Sappiamo meglio di chiunque altro le precauzioni da usare. Non intendo irridere le paure altrui ma voglio essere chiaro: sono timori irrazionali. Lo stigma sociale, se isola le famiglie, può tra l’altro comportare maggiori difficoltà a controllare il contagio. Potrebbe spingere le persone a nascondere la malattia o non chiedere subito aiuto per ... Leggi su huffingtonpost Calcio - avviata la procedura di rimborso dei biglietti di Euro 2020

Riprogrammate per il 2021 le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia - info e biglietti in prevendita

La Uefa dà il via al rimborso dei biglietti per Euro2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) “Qui abitano anziani, attento. Potresti prenderlo di nuovo, il covid. Smettila dia lavorare”, “Tienili a casa i bambini, lontani dal cortile e dall’ascensore”. Icontenenti questi testi sono stati trovati nella casella della posta da un geriatra di Milano, indirizzati daidi casa. Racconta l’episodio il Corriere della sera, che ha raccolto la testimonianza del:“Ci dipingevano come supereroi, d’un tratto diventiamo untori che diffondono il virus? Sappiamo meglio di chiunque altro le precauzioni da usare. Non intendo irridere le paure altrui ma voglio essere chiaro: sono timori irrazionali. Lo stigma sociale, se isola le famiglie, può tra l’altro comportare maggiori difficoltà a controllare ilo. Potrebbe spingere le persone a nascondere la malattia o non chiedere subito aiuto per ...

Corriere : I biglietti dei vicini al dottore: «Basta andare al lavoro, ci contagi. Tieni i figli lontani dall’ascensore» - GiuseMarongiu : RT @AndreaGiuricin: Se la #politica butta altri 3 miliardi in #Alitalia dei #cittadini, dovrebbe almeno dare #trasparenza al piano industri… - manfredik57 : Ne usciremo migliori...o no? Ecco l'Italia dei delatori da terrazzino - mauroservienti : RT @AndreaGiuricin: Se la #politica butta altri 3 miliardi in #Alitalia dei #cittadini, dovrebbe almeno dare #trasparenza al piano industri… - MGrava : RT @AndreaGiuricin: Se la #politica butta altri 3 miliardi in #Alitalia dei #cittadini, dovrebbe almeno dare #trasparenza al piano industri… -

Ultime Notizie dalla rete : biglietti dei Coronavirus Milano, i biglietti dei vicini al dottore: «Basta andare al lavoro, ci contagi. E tieni i tuoi... Corriere della Sera Boss scarcerati, Santino Di Matteo, esce uno dei killer del figlio: "Ma state scherzando?"

Ladri vigliacchi, rubano i computer dei bambini nella scuola di Scampia Ladri nella scuola 'Eugenio Montale' di Scampia: hanno sventrato una parete e saccheggiato i computer con cui la scuola sin dall ...

Saison culturelle, arriva la riprogrammazione autunnale degli spettacoli

Aosta - Una programmazione che viene definita provvisoria in quanto "proprio a causa dell’emergenza Covid-19, non è possibile purtroppo prendere accordi definitivi con tutti coloro che hanno proposto ...

Ladri vigliacchi, rubano i computer dei bambini nella scuola di Scampia Ladri nella scuola 'Eugenio Montale' di Scampia: hanno sventrato una parete e saccheggiato i computer con cui la scuola sin dall ...Aosta - Una programmazione che viene definita provvisoria in quanto "proprio a causa dell’emergenza Covid-19, non è possibile purtroppo prendere accordi definitivi con tutti coloro che hanno proposto ...