Hunger Games, stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (Di giovedì 7 maggio 2020) stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Hunger Games, il primo capitolo dell'omonima trilogia con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Hunger Games torna stasera su Italia 1 alle 21:20. Un film emozionate e carico di adrenalina, il primo capitolo di una delle saghe più amate dello scorso decennio con Jennifer Lawrence nei panni della protagonista. La storia è ambientata in un futuro post apocalittico degli Stati Uniti, nella nazione chiamata Panem, dove la popolazione vive reclusa in 12 distretti che forniscono cibo, schiavi e materie prime alla Capitale ipertecnologica e modaiola. Ogni anno Capitol City organizza gli Hunger Games, durante una cerimonia pubblica vengono sorteggiati i nomi di due adolescenti, un maschio e una femmina, per distretto. I prescelti dovranno ... Leggi su movieplayer Liam Hemsworth protagonista di Hunger Games afferma “Le cose scritte su di me sono false!”

Hunger Games - riparte la saga su Italia 1 : trama - cast e streaming del pirmo film

